Трамп добавил к бюджету NASA $1,6 млрд

СЕГОДНЯ 06:09 2019-05-14T06:09:23+03:00

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Соединенные Штаты снова развернут программы полетов на Луну. В этой связи NASA дополнительно будет выделено $1,6 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"При моей администрации мы восстанавливаем величие NASA и возвращаемся на Луну, а после - на Марс. Я обновляю бюджет, включая дополнительные $1,6 млрд", - написал глава Бедого дома в своем Twitter.

Отметим, что предложения Трампа должны поддержать обе палаты Конгресса.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 8 апреля директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн сообщил о планах по созданию международной коалиции по изучению Луны. По его словам, есть лишь одна страна, способная "обеспечить возвращение астронавтов на Луну" - это США.

Трамп ранее сообщал, что намерен в 2020 финансовом году (начнется в США уже 1 октября этого года) увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU