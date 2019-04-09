США хотят создать коалицию для исследования Луны

СЕГОДНЯ 04:59 2019-04-09T05:14:57+03:00

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Соединенные Штаты решили создать международную коалицию по изучению Луны, сообщил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

«Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну. Это США», - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Брайденстайн добавил, что цель и «роль США как лидера и как великой страны» состоит в том, чтобы «вернуть астронавтов на Луну». Он напомнил, что именно такую «впечатляющую задачу» ранее поставил перед NASA американский лидер Дональд Трамп.

«На этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы там остаться», - подчеркнул глава американского космического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп намерен в 2020 финансовом году (начнется в США уже 1 октября этого года) увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU