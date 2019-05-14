2019-05-14T07:00:14+03:00
В мире

Полиция США не смогла заставить активистов покинуть посольство Венесуэлы в Вашингтоне

У сотрудников правоохранительных органов не было ордера на арест
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция США у дверей посольства Венесуэлы в ВашингтонеПолиция США у дверей посольства Венесуэлы в ВашингтонеФото: REUTERS
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Полиция США и сотрудники Секретной службы вошли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне и потребовали активистов покинуть его. Однако через полчаса офицеры покинули помещение ни с чем.

Как сообщила корреспонденту одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин, в посольстве остаются четверо активистов, которые продолжают защищать здание от захвата его венесуэльской оппозицией. Полицейские не смогли заставить их покинуть здание, поскольку у них не было ордера на арест, передает ТАСС.

"Некоторые люди вышли, а некоторые решили остаться. И я предполагаю, что ордер на арест будет уже очень скоро, возможно, завтра. Но вызывает удивление, что после того, как на протяжении пяти недель они [активисты] находились внутри посольства против воли Госдепартамента, полиция не смогла даже достаточно организоваться для того, чтобы получить ордер на арест", - подчеркнула Бенджамин.

Напомним, активисты из числа сторонников законного правительства Николаса Мадуро, охраняют посольство от захвата дипмиссии представителями оппозиции Венесуэлы во главе с Карлосом Веккьо. Его самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо назначил временным поверенным в делах южноамериканской республики в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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