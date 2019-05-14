Неизвестные обстреляли протестующих в Судане: погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-14T07:45:04+03:00

В столице Судана произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции Фото: REUTERS

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Неизвестные открыли огонь по участникам сидячих протестных акций у штаб-квартиры главного командования Вооруженных сил Судана в Хартуме. Жертвами инцидента стали не менее шести человек. Один из них является офицером армии, остальные - простые демонстранты.

По словам очевидцев, нападавшие были одеты в военную форму, похожую на ту, что носят спецназовцы и сотрудники силовых структур. Сначала они избивали протестующих, а потом открыли стрельбу.

Кто именно несет ответственность за атаку, пока неизвестно, однако оппозиционеры считают, что это могли быть люди отстраненного от власти 75-летнего президента страны Омара Хасана Ахмеда аль-Башира. Примечательно, что нападение произошло как раз после того, как было достигнуто соглашение относительно дальнейшего структурирования властей, передает AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в апреле президент Судана был арестован военными после 30-летнего управления страной. Руководство государством было передано в руки временного "Переходного совета".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU