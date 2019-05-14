2019-05-14T09:26:24+03:00
Политика

Китай спустил на воду еще два новых эсминца проекта 052D

На данный момент Военно-морские силы армии КНР располагают 20-ю кораблями данного типа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай спустил на воду два новых ракетных эсминцаКитай спустил на воду два новых ракетных эсминцаФото: REUTERS
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На судостроительной верфи города Далянь провинции Ляонин состоялась торжественная церемония спуска на воду двух новейших китайских эсминцев проекта 052D.

Полное водоизмещение кораблей данного типа составляет 7,5 тысяч тонн, а длина и ширина - 157 на 17 метров. Эксперты сравнивают эти ракетные эсминцы с эскадренными миноносцами Военно-морских сил США класса Arleigh Burke, однако многие эксперты считают американские корабли более мощными.

Между тем, ВМС Народно-освободительной армии КНР на настоящий момент располагают 20-ю эсминцами данного проекта. Из них 11 уже были приняты на вооружение, остальные, тем временем, проходят испытания или оснащаются оборудованием, передает газета South China Morning Post.

Сайт kp.ru писал о том, что всего четыре дня назад, 10 мая, на этой же верфи состоялся спуск на воду еще двух таких кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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