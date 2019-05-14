Китай спустил на воду еще два новых эсминца проекта 052D
На судостроительной верфи города Далянь провинции Ляонин состоялась торжественная церемония спуска на воду двух новейших китайских эсминцев проекта 052D.
Полное водоизмещение кораблей данного типа составляет 7,5 тысяч тонн, а длина и ширина - 157 на 17 метров. Эксперты сравнивают эти ракетные эсминцы с эскадренными миноносцами Военно-морских сил США класса Arleigh Burke, однако многие эксперты считают американские корабли более мощными.
Между тем, ВМС Народно-освободительной армии КНР на настоящий момент располагают 20-ю эсминцами данного проекта. Из них 11 уже были приняты на вооружение, остальные, тем временем, проходят испытания или оснащаются оборудованием, передает газета South China Morning Post.
Сайт kp.ru писал о том, что всего четыре дня назад, 10 мая, на этой же верфи состоялся спуск на воду еще двух таких кораблей.
ИСТОЧНИК KP.RU