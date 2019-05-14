2019-05-14T10:07:53+03:00
Общество

Россияне назвали любимых героев сериала "Игра престолов"

Наибольшей популярностью пользуются Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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70% россиян не смотрели «Игру престолов»70% россиян не смотрели «Игру престолов»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мать драконов Дейенерис Таргариен и карлик Тирион Ланнистер пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Именно их 24% участников опроса назвали своими любимыми героями сериала "Игра престолов". Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом Бурерожденная больше импонирует зрителям в возрасте от 18 до 24 лет (21%) и женщинам (18%), а Тирион нравится 35-44-летним (15%), в основном, мужчинам (14%).

Остальные герои сериала получили гораздо меньше поддержки от респондентов. Так, расположившийся на втором месте по популярности Джон Сноу набрал всего 11%, а замыкающая тройку Арья Старк - 6%. В пользу первого чаще всего высказывались россияне 18-24 (18%) и 25-34 лет (17%), а младшая дочь лорда Эддарда Старка импонировала, прежде всего, женщинам (10%).

Стоит отметить, что около 70% опрошенных не смотрели ни одной серии "Игры престолов", а у многих поклонников сериала просто нет любимого персонажа, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее в свет вышла пятая серия восьмого сезона культового телешоу. Сайт kp.ru публиковал полный обзор эпизода.

Темная сцена битвы из "Игры престолов" .Пользователи сами высветлили сцену и сравнили с оригиналом

ИСТОЧНИК KP.RU

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