2019-05-13T17:11:18+03:00
Телевизор

«Игра престолов»: Пятая серия была с огоньком

Продолжаем мерзко спойлерить на пожухлой ниве «Игры престолов»
Сергей СЕЛЕДКИН
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Актриса Эмилия Кларк в роли Королевы Дейнерис Таргариен в пятом эпизоде последнего сезона сериала.Актриса Эмилия Кларк в роли Королевы Дейнерис Таргариен в пятом эпизоде последнего сезона сериала.
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В раннее утро 13 мая нам явили предпоследнюю серию лонгитюдного зрелища. Ди блатте фаллен, фаллен ви фонвайт, - как писал Рильке в знаменитом стихотворении о падении всего. Словно предпоследнюю серию глядел. У меня все упало, включая настроение.

Паук Варис все-таки выжил из ума вместе с режиссерами «Игр престолов». Как мы помним в прошлой серии, лысоголовый интриган с повадками модника Александра Васильева обсуждал с Тирионом план госизмены. С точки зрения Вариса, из Дейнерис Таргарян такой же правитель, как из г... пуля, поэтому логично посадить на Железной трон Джона Сноу. И кто только не предупреждал шептуна о смерти в седьмом сезоне: и красная ведьма, и сама Таргарянша, когда анонсировала: поклянитесь, лорд Варис, что не будете плести интриги у меня за спиной.

Но головушка у Вариса к восьмому сезону уже совсем не варис. «Ля-ля-ля, шу-шу-шу, по секрету всему свету я про Джона расскажу», - напевая про себя этот хит, старый шептун отослал кому-то письмецо и заодно додумался сообщить о своем плане хорошему мальчику Джону. «Измена» - крикнул мальчиш-кибальчиш.

- Измена, - крикнул карлик Тирион и сдал своего подельника.

Вызвали дракона и лорд Варис стал лордом Сжарис. Посмертно.

«В смерти Вариса прошу винить Сансу С», - примерно так высказалась тетка Таргарян, воспроизведя сложную логическую цепочку предательств. Сноу рассказал о своем таргарянстве сестре Сансе. Санса рассказала злобному карле, а уже тот - Варису.

Ей бы спалить заодно Джона и Тириона, но пока нет. Наверное, потому что у них усы, как у лисы, в стиле группы верасы.Тетка, кстати, выглядит хуже белого ходока. Лицо опухло, под глазами круги. То ли смерть фронтовой подруги Миссандеи так подействовала, то ли гормональный дисбаланс.«Джон, а Джон? Почему меня никто не лю-у-бит?» - жалуется Дейнерис любовнику-племяннику.

- Ну я тебя люблю, - пытается утешить тетку Джон.

- Может, жахнем по сексу? - оживляется Дейни. Но Джон, конечно, отказывается. У него еще не закончился критический период в жизни. А лучше бы согласился.

Поклонники сериала за просмотром 8-го сезона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники сериала за просмотром 8-го сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как писал Гоголь, черт ли сладит с неудовлетворенной бабой. Вставши рано поутру, Дейни на драконе принялась жарить не по-детски. Сначала разгромила поганые флоты грейнджоевские. Потом взялась за столицу, включая мирное население. Злобную бабищу не остановил даже звон колокола - невербальный сигнал того, что город пал.

Возомнив себя Наполеоном над Москвой, обезумевшая Дейни сожгла столицу дотла, а вместе с ней - потенциальный электорат и последние остатки фанатов, наблюдающих за зрелищем с экранов. Джон, разгромив и без того сдавшихся от испуга «Золотых мечей», какое-то время удивленно взирал на огни большого города, но в конце концов и он приказал своему войску валить подобру-поздорову за стену, вперед штанов.

- Злая ты, Дейнерис, уйду от тебя, - так и читалось на его обиженном лице. Но в разрушении столицы все равно просим винить Джона С.

Тем временем беременность Серсеи длится дольше, чем у самки слона. Два года прошло со времен последнего сезона, плюс сколько времени топали на юг из Винтерфелла войска, а по Серсее ничего не скажешь, разве что поглупела еще больше. В красном плюшевом платье царица заняла наблюдательный пост у большого окна и всю серию наблюдала, как гордо реет злобный дрогон, черной молнии подобен.

- Ваше величество, город пал, - сообщают Серсее. Но та и ухом не ведет.

- Ваше величество, горим, надо прятаться в бомбоубежище, - взывает к здравому смыслу десница. Но царица демонстрирует удивительную любовь к родному пепелищу.

- Нам нужен всего один меткий выстрел, - бормочет королева. Из чего она собралась стрелять - загадка, ведь все огнеметы-перуны давно выведены из строя. В конце серии царица выжженных полей кое-как скрывается в катакомбах, где ее встречает однорукий брат. С потолка падают кирпичи, поэтому оба Ланнистеры, очевидно, погибают под руинами. Мелисандрю, что в следующей серии погибнет и третий, последний Ланнистер. Ведь именно мелкий карла, наплевав на запреты шефини, накануне выпустил братца Джейми из таргарянского плена, куда тот угодил где-то за кадром.

Ну вот как-то так. С огоньком, конечно, но все равно жестоко, бессмысленно и беспощадно. Если спойлерить по мелочам, то Пес и Гора, наконец, встретились, подрались и оба отправились в пекло. В процессе битвы Гора скинул с себя доспехи и портки, поэтому зрители, наконец, смогли увидеть, что такое интересное сотворил с ним мейстер, когда восстанавливал из мертвых.

Арья в Королевской гавани Фото: кадр из фильма

Арья в Королевской гаваниФото: кадр из фильма

Необъяснимую живучесть демонстрировала младшая дочь Неда Старка. Пока город покрывался толстым слоем пепла, а люди превращались в головешки, Арья носилась туда-сюда, как неопалимая купина. И это наводило на мысли, что Арья тоже какая-то таргарянка. Кстати, от плана умертвить Серсею умная девочка уже отказалась.

Джейме Ланнистер побил Эурона, причем, собственной золотой рукой. До смерти, или нанеся непоправимый эурон - узнаем дальше.Также нам предстоит понять, кому пустил последнего шептуна лорд-шептун; поссорится ли Джон с сумасшедшей теткой окончательно; и кого, наконец, посадят на Железный трон, если Дейни, конечно, не переусердствовала. А не то было бы досадно. Придет Дейни в тронный зал. «А где трон?» «А он расплавился».

Game of Thrones Season 8 Episode 6 Preview (HBO).The final season of Game of Thrones airs Sundays at 9PM on HBO.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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