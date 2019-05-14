2019-05-14T10:20:27+03:00
Экономика

К августу цены в магазинах снизятся на 0,1 процент

Такой прогноз сделали в Минэкономразвития из-за скоро поступления сезонных овощей и фруктов
Елена АКИМОВА
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В Минэке прогнозируют, что к августу цены на продукты питания в магазинах немного снизятсяВ Минэке прогнозируют, что к августу цены на продукты питания в магазинах немного снизятсяФото: Евгения ГУСЕВА
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К августу цены на продукты в магазинах немного сократятся. Это произойдет благодаря поступлению сезонных овощей и фруктов. Они помогут в целом снизить общую стоимость среднего чека.

Специалисты Минэкономразвития прогнозируют, что снижение будет на уровне 0,1%, даже несмотря на повышение НДС с 18 до 20%. А вот в РЭУ им. Г.В. Плеханова уверены в обратном - летом цены понижаться не будут. Для этого есть сразу несколько факторов: повышение НДС, рост потребкредитования и ослабление рубля.

В этом году ожидается хороший урожай в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах. Общий объем может достигнуть 6,6 млн т, что на 500 тыс. т больше, чем в прошлом году. Такие прогнозы дают в Минсельхозе. Урожай зерновых и бобовых ждут в объеме 118 млн тонн, что на пять процентов больше, чем годом ранее.

Кстати, в прошлом году в Минэке тоже прогнозировали снижение цен в августе, но предположения ведомства не сбылись, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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