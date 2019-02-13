Отрава со скидкой: качество продуктов питания в 2019 году резко упало

Наше исследование началось с бытового разговора. «Купил вчера сосиски. Выбросил, есть невозможно. А по сроку годности — свежие». «А я уже с нового года колбасу перестал покупать: что-то не то в нее кладут». «И сгущенка стала несъедобной».

Я послушал реплики знакомых, вспомнил, что и у меня вкус некоторых продуктов стал вызывать недоумение и обратился к читателям «КП» с просьбой ответить на вопрос: не замечают ли они, что качество продуктов в магазинах с нового года упало? В опросе приняли участие многие тысячи посетителей сайта, а результаты шокировали: об ухудшении тех или иных продуктов (кроме фруктов и овощей) заявили более 80% респондентов. Подробнее о том, как распределились голоса, расскажет инфографика.

Большинство читателей "Комсомолки" отмечают падение качества продуктов питания в новом году.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Неожиданно к претензиям читателей «КП» присоединился председатель правительства Дмитрий Медведев, пригрозив во время встречи с сенаторами Роспотребнадзору: «Если он с этим (контролем качества продуктов, - Ред.) не справится, тогда мы решим судьбу и этого ведомства».

МОЛОКО ИЗ ПАЛЬМЫ

Оценить большую перемену в качестве продуктов мы попросили специалистов из разных экспертных организаций, но их выводы практически совпали.

Вывод первый. Торговые сети в нашей стране делятся на три категории: для бедного большинства (эконом-класс), для среднего класса, и — элитные. В последних качество не падает, но цены растут неуклонно. А вот первые стремятся сдерживать цены любой ценой и отказываются брать на реализацию сильно дорожающие товары. Производители подстраиваются под эти требования, как могут. Они уже использовали потенциал такого средства, как незаметное уменьшение порций. В пачке крупы при прежней цене теперь не килограмм, а 900 граммов, в пакете молока — 0,9 литров, в упаковке сосисок 9 штук вместо десяти, и т. д. Теперь остается только последний вариант: менять рецептуру, замещая дорогие ингридиенты более дешевыми.

Молочная продукция для этого идеально подходит, ведь животный жир легко заменяется растительным. Например — пальмовым маслом. Так на прилавках появляется, к примеру, сгущенка, имеющая к корове гораздо меньшее отношение, чем к кокосу. Или сливочное масло, на деле являющееся маргарином.

До последнего времени даже сети эконом-класса неохотно брали на реализацию продукты с такой подменой, поскольку опасались жалоб.

«Производителей, которые подменяют молочные компоненты растительными, обязали с 2019 года указывать заметным шрифтом на лицевой стороне упаковки, что это - молокосодержащий продукт. А не молочный, - напоминает читателям «КП» эксперт «Роскачества» Марта Галичева. - Поэтому внимательно смотрите на упаковку. И имейте в виду, что упаковка сгущенки из цельного молока стоит в два-три раза дороже».

Когда молоко и масло из пальмы окончательно узаконили, многие сети эконом-класса стали закупать только их.

Кстати, качество натуральных молочных продуктов, по словам Галичевой, только выросло. Они не просто соответствуют жестким требованиям необязательного ныне ГОСТа, а даже превосходят их: «Увеличивается количество молочно-кислых бактерий, то есть повышается полезность примерно у четверти молочных продуктов».

Зато остальные три четверти остаются доступными по цене.

Самые популярные уловки производителей продуктов питания.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОЛБАСА МЕНЯЕТ КОЖУ

«Себестоимость докторской колбасы может различаться в два или более раз, - продолжает эксперт «Роскачества». - Но если производитель меняет рецептуру ради удешевления, он обязан указать это на упаковке. Люди, конечно, замечают, что потребительские свойства колбасы, в которой вместо говядины содержится свинина плюс курица, снижены. Но чтобы это не стало неприятным сюрпризом дома — внимательно изучите этикетку еще в магазине. У вас есть выбор: брать эту колбасу (которая в своей ценовой нише считается качественной) или предпочесть более дорогую, но со знакомым вкусом. Пора привыкать к тому, что продукты бывают разными по потребительским свойствам, и из ассортимента нужно выбирать то, что соответствует вашим возможностям по соотношению цены и качества».

При этом качество колбас, которые дорожают синхронно с мясом, в последние три года растет: эксперты констатируют, что в них становится меньше улучшителей вкуса и цвета — все натуральное.

Чаще всего покупатели жалуются на качество колбасных изделий.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Итак, по мнению специалистов, колбасы, молочка и хлеб, произведенные по удешевленной технологии, являются вполне качественными для своей ценовой категории. А что же тогда является фальсификатом?

- Был вопиющий эпизод, когда вместо филе трески массово продавали филе более дешевого минтая, - вспоминает Марта Галичева. - Эту подмену нам удалось пресечь. Мы выявляли случаи, когда кладут лишний крахмал и сульфатный полисахарид каррагинан для того, чтобы связывать недополучивший мяса фарш. В ходе масштабного мониторинга молочной продукции, проведенного совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором мы пришли к выводу, что фальсифицировано 12% масла и до 8% творога.

НЕ ЕШЬ, БОЛЕЗНЫМ СТАНЕШЬ

Эксперт Андрей Мосов разделяет фальсификат на три категории по степени опасности.

1. Опасность для кошелька. Чтобы снизить стоимость, производители прибегают к различным ухищрениям, и здесь главное: отражены ли эти изменения в маркировке продукции. Если нет, то это — фальсификат. Пальмовое масло не лучше и не хуже молочного жира с точки зрения здорового питания. Польза или ущерб при неумеренном употреблении у них одинаковы. Но пальмовое масло намного дешевле, и если мы за него платим, как за молочный жир, то нас просто обманули, и это обидно. Подавляющее число фальсификаций носит именно такой характер. Среди сыров стоимостью до 350-400 руб. за кг фальсифицированными таким образом оказались более 60 % образцов, причем замена молочного жира немолочным была практически полной.

2. Опасность для рациона. Мы недополучаем полезных веществ. Думаем, что белки, витамины или полезные для пищеварения бактерии содержатся в продукте, а их там нет. Заменяющие продукты не только намного дешевле тех, что нужны, но и не содержат необходимых свойств. Около 20% фальсификата заставляют нас недоедать.

3. Прямой вред здоровью. Чтобы обвесить покупателя, в мясные продукты часто закачивают влагу, а чтобы она не выдавала себя - добавляют влагоудерживающе агенты. Лишняя влага не вредна, это просто обман и ущерб рациону: вы не дополучите белка и жира, заплатив деньги за воду. А вот влагоудерживающие агенты, такие как фосфаты, при частом употреблении нарушают обмен кальция в организме. А это — уже очень серьезно и может вести к нарушению работы почек, мочевыводящей системы, кишечника, дистрофии костной ткани, разрушению зубов, психо-неврологическим расстройствам вплоть до параличей, болезням крови, кожного покрова и развитию катаракты.

КАК ПОБЕДИТЬ ФАЛЬСИФИКАТ

Увы, мы не можем ходить в магазины с переносной лабораторией, чтобы проверять продукты на качество, нет там и ветлаборий, как на рынках, где покупатель может провести хотя бы первичный анализ продукта. Поэтому нам остается только внимательно читать этикетки. Если уже дома, распаковав продукт, вы заподозрили, что он фальсифицирован, то Марта Галичева предлагает такой план действий: вернуться в магазин и высказать претензию менеджменту. По ее мнению, торговые сети часто прислушиваются к мнениям покупателей и возвращают деньги, чтобы избежать конфликта. А если менеджеры этого не сделают, то можно отправить жалобу на сайт «Роскачества» прямо из магазина через мобильное приложение. Кроме того, следует обратиться в «Роскачество» и Роспотребнадзор с требованием провести экспертизу товара.

Однако и экспертиза, как утверждает эксперт Андрей Мосов может ничего не показать: «Технология фальсификаций не стоит на месте, производители стремятся опередить развитие методов контроля качества продукции. Например, производители мясной продукции вместо соевого белка, который легко обнаружить ДНК-анализом, предпочитают использовать коллагеновый белок. В результате лишь очень немногие испытательные лаборатории, оснащенные по самому последнему слову техники, могут выявить нарушение рецептуры. «Росконтроль нередко получает из обычных лабораторий заключение, что нареканий к продукту нет. И только более высокотехнологичное исследование показывает опасный для здоровья фальсификат. Способы маскировки фальсификатов напоминают историю с допингом. Для того, чтобы замаскировать одно запрещенное вещество – добавляется другое, еще более вредное. Так безвредную воду в мясе прячут вредными фосфатами, которые маскируют за еще более опасными химикатами, которые не видны обычному оборудованию».

Отсюда напрашивается печальный вывод: если не хочешь отравиться — ходи в дорогие магазины. Или доверяй своему организму: почувствовал что-то не то - не ешь этого больше.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОДДЕЛКИ:

* Замена молочного жира немолочным (масло, сыр)

* Добавление крахмала (сметана, йогурт, кефир, простокваша, сосиски, колбаса, фарш).

* Добавление лишней влаги с влагоудерживащими фосфатами, каррагинаном (мясо, птица)

* Частичная замена мяса соевым или коллагеновым белком, свиной и птичьей шкуркой (колбаса, сосиски, фарш).

* Подмена более ценной рыбы менее ценной.

* Избыточное содержание ледяной глазури (рыба).

* Использование муки общего назначения вместо хлебопекарной (хлеб).

* Эквиваленты и заменители масла какао (шоколад, торты, пирожные).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Яйцо как индикатор обнищания среднего класса

8 января пользователь сайта Pikabu с ником petrotreck опубликовал фотографию упаковки из 9 яиц с заголовком “Девяток яиц, пожалуйста”. И подписал: “Молоко 867 мл, майонез 220 мл, Кока-Кола не 1000 мл, а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных.” В комментариях под постом стали делиться другими примерами “недосдачи” и “недолива”. Фотография вирусом разошлась в соцсетях. Тут же пошли шутки о том, что еще можно было бы сократить в объемах - от литра водки до романа Агаты Кристи “Десять негритят” (подробности)