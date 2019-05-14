2019-05-14T10:44:51+03:00
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В МВД рассказали, какие ошибки чаще всего совершают будущие водители во время экзамена

Полицейские составили свой список популярных промашек на «площадке» и в «городе»
Елена АКИМОВА
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В МВД рассказали, какие задания на экзаменах даются будущим водителям сложнее всегоВ МВД рассказали, какие задания на экзаменах даются будущим водителям сложнее всегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МВД назвали самые популярные ошибки, которые допускают во время экзамена будущие водители. На «площадке» труднее всего дается эстакада, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом. С этим тестом не справляются большинство экзаменуемых. В «городе» самой распространенной ошибкой является включение сигналов поворота. О них будущие водители просто забывают.

- Не подают сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой. На втором месте по популярности – неуверенное управление транспортным средством, - цитирует RT представителей МВД.

Многие не могут проконтролировать авто и «в процессе экзамена глохнет двигатель», кто-то не уступает дорогу транспорту, который имеет преимущество, а некоторые экзаменуемые теряются и пускают ситуацию на самотек, так что приходится вмешиваться инспекторам.

В целом в ведомстве отмечают, что с первого раза экзамены не сдают даже половина будущих водителей. В 2018 году было проведено более 3 млн теоретических экзаменов, только 1,2 млн (41%) кандидатов справили с первой попытки. На «площадке» статистика примерно аналогичная: с первого раза сдали в 42% случаев (973 тыс. удачных попыток на 2,2 млн экзаменов), «город» — 31% (759 тыс. из 2,4 млн).

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция России планирует ужесточить контроль за автошколами. В случае принятия проекта изменения будут внесены в редакцию указа президента РФ от 1998 года, прописывающего полномочия ведомства. Речь идет о наделении сотрудников ГИБДД правом на проверку соблюдения автошколами требований к учебно-материальной базе и отзыв лицензий в случае выявления нарушений.

Еще одно нововведение - это объединение испытаний «площадка» и «город».Соответствующее предложение будет разработано МВД в 2019 году. Новшество позволит проверить у водителей навык управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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