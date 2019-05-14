СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-14T12:54:12+03:00

Песков рассказал, о чем Путин поговорит с Лавровым и Помпео Фото: REUTERS

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На предстоящий в Сочи 14 мая встречи президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Госсекретарем США Майком Помпео речь пойдет о разоруженческой вопросах разоружения, ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле, а также вопросах, связанных с КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые первые проинформируют президента о результатах своих контактов, обсуждения, которое сегодня состоится здесь в Сочи. И также будут обсуждены наиболее актуальные вопросы, очевидно, что эти вопросы двусторонних отношений, это вопросы стартстабильности и разоруженческая тематика, это горячие региональные точки - это Иран, Сирия, Венесуэла, денуклеаризация Корейского полуострова и другие важные вопросы» - сказал представитель Кремля.

Ранее, 13 мая, Лавров сообщил, что он ожидает откровенного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов на тему иранской ядерной сделки.

Напомним о переговорах в Сочи глава МИД России и Помпео договорились в ходе состоявшийся 6 мая, встречи на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми. Позже стороны договорились о встречи и с президентом России.

ИСТОЧНИК KP.RU