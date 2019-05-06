Лавров и Помпео начали встречу в финском Рованиеми

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-06T17:50:28+03:00

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В понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Ранее на полях сессии Арктического совета, Помпео сообщил о том, что Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой в Арктике, поскольку в прошлом году это было продуктивно.

«Россия – это наш партнер по Арктическому совету, с которым мы плодотворно сотрудничали в ряде областей. Можно приветствовать дорогостоящие усилия по сохранению Арктики. Мы хотим продолжать это сотрудничество», - заявил Помпео, выступая в Рованиеми.

Как сообщал сайт kp.ru, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что главной темой обсуждения на встрече российского министра иностранных дел и госсекретаря США станет обострившаяся ситуация в Венесуэле. Напомним, незадолго до встречи между дипломатами состоялись телефонные переговоры, главной темой которого также стала Боливарианская Республика. Москва осудила вмешательство Вашингтона в дела латиноамериканской страны.

ИСТОЧНИК KP.RU