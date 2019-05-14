Дипломаты рассказали о состоянии Екатерины Бобковой, выпавшей в окно в Чехии

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-14T12:53:06+03:00

Родные Екатерины Бобковой, пострадавшей в Чехии, пока не обращались за помощью в российское посольство Фото: СОЦСЕТИ

Пока родные девушки, проходящей свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева, не обращались за помощью в российское посольство

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Родные россиянки, пострадавшей в Чехии, пока не обращались за помощью в российское представительство МИД. Дипломаты отмечают, что пока никаких просьб к ним не поступало, тем не менее, они в курсе ситуации.

Известно, что Екатерина Бокова, главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева, была госпитализирована 10 мая. Предположительно, девушка выпала из окна гостиницы. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

«В ответ на Ваше обращение сообщаем, что 13 мая полиция Чешской Республики подтвердила посольству факт несчастного случая с гражданкой России Екатериной Бобковой, произошедшего 10 мая», — заявили в посольстве России в Чехии.

Сейчас пострадавшая в больнице города Градец Карлове на северо-востоке страны. Девушка находится в состоянии искусственной комы. Медики диагностировали у девушки перелом таза, ребер, внутричерепное кровоизлияние, контузию легких. Было проведено несколько операций.

Пока родные не доехали до россиянки, они оформляют все необходимые документы, чтобы попасть в Чехию.

«Информации о состоянии Кати нет. Сумма, необходимая на лечение, неизвестна. Родные еще не доехали, так как оформляют документы. Сбор средств до сих пор открыт», — рассказала подруга пострадавшей телеканалу «360»

Сайт kp.ru писал, что Бобкова отдыхала вместе с футболистами 8 октября 2018 года. Позже свидетели рассказали, что именно эта девушка была единственной, защищавшей водителя Виталия Соловчука, которого избивали спортсмены и их друзья. Также в суде стало известно, что в «Кофемании» Бобкова в шутку садилась на колени Кокорину, имитируя половую близость.

ИСТОЧНИК KP.RU