2019-05-14T13:30:45+03:00
Политика

Москалькова надеется, что Зеленский окажет содействие освобождению Вышинского

15 мая 2019 года исполнится год с момента ареста главного редактора «РИА Новости Украина»
Марина ВЕНЦОВА
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Москалькова надеется, что Зеленский окажет содействие освобождению ВышинскогоМоскалькова надеется, что Зеленский окажет содействие освобождению ВышинскогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что после смены власти на Украине и прихода к власти нового избранного президента Владимира Зеленского, будет оказано содействие освобождению главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

"Искренне надеюсь, что избранный президент Украины Владимир Зеленский обратит внимание на этот факт вопиющей несправедливости и примет меры к прекращению уголовного преследования невиновного и его освобождению", - заявила российский омбудсмен.

При этом Москалькова призвала к диалогу, который "открывает путь для политических и экономических переговоров, способствует нахождению взаимопонимания между странами и народами".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и в незаконном обороте оружия. В настоящий момент он находится в СИЗО Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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