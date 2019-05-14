2019-05-14T14:58:46+03:00
Происшествия

Заминированный автомобиль протаранил здание правительства в Сомали

В результате взрыва пострадали люди, однако их точное количество неизвестно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Над местом взрыва виднеется столб дымаНад местом взрыва виднеется столб дымаФото: REUTERS
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Мощный взрыв прогремел в одном из кварталов сомалийской столицы Могадишо после того, как в здание местного правительства врезался заминированный автомобиль.

Инцидент произошел во вторник, 14 мая, около 11:00 (время совпадает с московским). За рулем машины, предположительно, находился террорист-смертник, однако ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

О погибших в результате взрыва не сообщается, а вот пострадавшие точно есть. Сколько именно человек получили травмы пока неизвестно. На место ЧП съезжаются полицейские и медики, передает Garow.

Согласно данным агентства "Синьхуа", в момент взрыва в пострадавшем районе работали сотрудники некоего агентства по оказанию гуманитарной помощи, которые распределяли продовольствие. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Сайт kp.ru писал о том, что в Сомали довольно часто гремят взрывы. Обычно за них бывает ответственна исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая ведет борьбу с официальным правительством республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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