Заминированный автомобиль протаранил здание правительства в Сомали
Мощный взрыв прогремел в одном из кварталов сомалийской столицы Могадишо после того, как в здание местного правительства врезался заминированный автомобиль.
Инцидент произошел во вторник, 14 мая, около 11:00 (время совпадает с московским). За рулем машины, предположительно, находился террорист-смертник, однако ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
О погибших в результате взрыва не сообщается, а вот пострадавшие точно есть. Сколько именно человек получили травмы пока неизвестно. На место ЧП съезжаются полицейские и медики, передает Garow.
Согласно данным агентства "Синьхуа", в момент взрыва в пострадавшем районе работали сотрудники некоего агентства по оказанию гуманитарной помощи, которые распределяли продовольствие. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Сайт kp.ru писал о том, что в Сомали довольно часто гремят взрывы. Обычно за них бывает ответственна исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая ведет борьбу с официальным правительством республики.
ИСТОЧНИК KP.RU