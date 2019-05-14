2019-05-14T17:03:33+03:00
Политика

МИД Франции попросил Украину не связывать Минские соглашения с ситуацией в Совете Европы

В Париже ответили на ультиматум украинского министра иностранных дел
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Франции попросил Украину не связывать Совет Европы и Минские соглашенияМИД Франции попросил Украину не связывать Совет Европы и Минские соглашенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обязательства сторон по выполнению Минских соглашений должны соблюдаться, и они не связаны с ситуацией в Совете Европы. Таким образом во французском внешнеполитическом ведомстве ответили на заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который сообщил, что Украина выйдет из соглашений, если России вернут право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Обязательства сторон по выполнению Минских соглашений должны соблюдаться. Они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы», - сказано в заявлении французского МИД.

В Министерстве иностранных дел Республики также отметили, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон «напомнил о важности нахождения решения, которое позволит сохранить РФ в Совете Европы со всеми правами и обязательствами», подчеркнув, что Париж «призывает все государства-члены поддержать усилия финского председательства в этом направлении».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что Климкина очень возмутили слова генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о том, что российской делегации необходимо вернуть право голоса в ПАСЕ. Глава МИД Украины сравнил это с желанием выпустить преступников из тюрем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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