Климкина возмутило заявление Ягланда о ситуации с членством России в Совете Европы

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-09T08:20:52+03:00

Глава МИД Украины сравнил возвращение российской делегации в СЕ с освобождением «преступников из тюрем»

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Министра иностранных дел Украины Павла Климкина очень возмутило недавнее заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россию нужно вернуть в СЕ и восстановить право голоса российской делегации в ПАСЕ.

«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создаёт линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе», - так Климкин прокомментировал слова Ягланда на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях генсек СЕ заявил, что возможный выход нашей страны из организации станет для Европы не меньшим потрясением, чем «развод» Великобритании с Евросоюзом. По его мнению, единственное, что может исправить ситуацию – это возвращение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) права голоса российской делегации. Правда, не «просто так», а на «определенных условиях», которые Ягланд озвучивать не стал.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701632" frameborder="0"></iframe> Климкин пригрозил предъявить России счет за «столетия оккупации» Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU