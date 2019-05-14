2019-05-14T17:27:38+03:00
Общество

Путин недоволен тем, что порт Оля до сих пор не заработал на полную мощь

Российский президент указал на то, что грузопотоки в Каспийском регионе идут в обход России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин недоволен тем, что порт Оля до сих пор не заработал на полную мощьПутин недоволен тем, что порт Оля до сих пор не заработал на полную мощьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время своего визита в Астраханскую область президент России Владимир Путин удивился тому, что порт Оля до сих пор не заработал на полную мощность, в связи с чем грузопотоки в большинстве случаев должны идти в обход России.

Путин указал на то, что решения о развитии порта были приняты давно и в 2004 году к нему была проведена железнодорожная линия, «однако до сих пор на полную мощность порт не заработал». «Да и объемы грузов, перевозимых по железной дороге, пока далеки от желаемых. Между тем, грузопотоки в Каспийском регионе в целом, в том числе транспортные, постоянно растут, но значительные объемы грузов все еще идут в обход России», - подчеркнул российский лидер.

Президент предложил поговорить о вопросе решения проблемы при помощи специальных условий для привлечения транзитных грузов и инвесторов готовых построить инфраструктуру для обработки грузов и их транзита через Россию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник, 14 мая, в сопровождении звена из шести новейших истребителей Су-57 самолёт Путина прибыл в Ахтубинск. В Астраханскую область российский лидер прибыл с рабочим визитом в рамках проведения майской серии оборонных совещаний. Основная цель визита – посещение крупнего испытательного центра Воздушно-космических сил, а также ознакомление с серийными образцами авиационной техники и перспективного вооружения. Кроме того, Путин проведёт совещание о социально-экономическом развитии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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