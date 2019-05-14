Эксперт усомнился, что новые санкции США против «Северного потока-2» будут действенны

14 Май 17:23 2019-05-14T17:23:53+03:00

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В США вновь заговорили о мерах, которые помешают реализовать проект «Северный поток -2». На этот раз политики настаивают на мерах в отношении компаний, которые будут сдавать в арену суда или предоставлять техническую или финансовую поддержку, страховать участников сделки. Всем, кто будет сотрудничать с Россией в части реализации данного проекта запретят въезжать на территорию США и заморозят финансовые активы в американских банках.

Российские эксперты уверены, что с реализацией данного законопроекта у Штатов могут возникнуть трудности. Аналогичные меры были приняты в 2017 году, тогда Дональд Трамп оставлял за собой право оказывать санкционное давление, чтобы препятствовать реализации проекта по строительству газопровода.

- Штаты предлагают штрафовать компании, которые помогают в трубоукладке. Аналогичные меры действуют в Иране, там США запрещают любым страховым компаниям страховать танкеры с нефтью. В современных реалиях никто не будет везти груз незастрахованным. Но как будет реализована давление в нашем случае совсем не понятно. Подрядчики - швейцарская Allseas и итальянская Saipem. Вторая фирма уже выполнила свои работы, а швейцарцы - это маленькая семейная фирма, которая не имеет никаких отношений с США. Получается, накажут даже за то, что было раньше?, - комментирует ИА «НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что с реализацией этого закона на практике может возникнуть множество проблем.

Эксперт призвал не торопиться и посмотреть на реакцию Европы по данному вопросу. Европейскием потребителям выгодно, что газопровод успели достроить до того момента, как соответствующий законопроект будет принят в США.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, по которым европейским потребителям будут поставлять до 55 млрд кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии, пройдя по экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

ИСТОЧНИК KP.RU