2019-05-14T19:48:44+03:00
Политика

Лавров и Помпео договорились предпринимать шаги по нормализации отношений между РФ и США

Об этом глава МИД России заявил в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой Госдепартамента США Майклом Помпео заявил о готовности Москвы и Вашингтона восстановить двусторонние каналы общения.

"Россия заинтересована в нормализации нашего диалога. Мы убеждены, что это вполне возможно и реально, если вести дело на основе взаимного уважения и взаимного учета интересов", - приводит ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД России также отметил, что восстановление замороженных в последнее время каналов двустороннего общения между Москвой и Вашингтоном являются важной задачей. По словам Лаврова, эти каналы были заморожены "в том числе не в малой степени из-за волны безосновательных обвинений в наш адрес в попытках повлиять на исход американских выборов и даже в наличии некоего сговора с нами высокопоставленных должностных лиц нынешней администрации США".

Говоря о теме переговоров, Лавров сообщил, что обсудил с Помпео двусторонних отношений, ситуацию в Венесуэле, Сирии, на Украине, на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной сделки, а также вопросы контроля над вооружениями. Также в ходе переговоров была озвучена идея создания двустороннего делового совета для создания благоприятных условий для бизнеса; Москва считает эту инициативу полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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