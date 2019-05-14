2019-05-14T19:29:57+03:00
Политика

Помпео: Ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы

Об этом госсекретарь заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ни одна страна мира не должна вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в дела Венесуэлы, мы хотим, чтобы венесуэльский народ получил свою демократию, сам выбрал своего руководителя, будь то господин [Николас] Мадуро или кто-либо другой", - приводит ТАСС слова Помпео.

Вместе с тем госсекретарь отметил, что между Москвой и Вашингтоном существуют разногласия по ситуации в Боливарианской Республике. " Я сказал своему коллеге, что мы хотим сделать все для того, чтобы народ этой страны выбрал демократический путь. США и другие страны считают, что пришло время уйти для [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, чтобы закончились страдания венесуэльского народа. Мы надеемся, что российская поддержка Мадуро закончится", - отметил Помпео.

Тем не менее, глава Госдепа заявил, что США намерены продолжать переговоры с Россией по сложившейся ситуации. "Мы найдем какие-то решения для облегчения гуманитарного кризиса в этой стране", - заключил Помпео.

В конце апреля этого года в Венесуэле прошли массовые акции протеста противников действующего президента страны Николаса Мадуро. Тем не менее, оппозиции не удалось добиться смены власти; по словам лидера оппозиции Хуана Гуайдо, одной из причин этому стала недостаточная поддержка противников Мадуро со стороны силовиков.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram