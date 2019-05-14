Помпео: Ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы
Ни одна страна мира не должна вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в дела Венесуэлы, мы хотим, чтобы венесуэльский народ получил свою демократию, сам выбрал своего руководителя, будь то господин [Николас] Мадуро или кто-либо другой", - приводит ТАСС слова Помпео.
Вместе с тем госсекретарь отметил, что между Москвой и Вашингтоном существуют разногласия по ситуации в Боливарианской Республике. " Я сказал своему коллеге, что мы хотим сделать все для того, чтобы народ этой страны выбрал демократический путь. США и другие страны считают, что пришло время уйти для [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, чтобы закончились страдания венесуэльского народа. Мы надеемся, что российская поддержка Мадуро закончится", - отметил Помпео.
Тем не менее, глава Госдепа заявил, что США намерены продолжать переговоры с Россией по сложившейся ситуации. "Мы найдем какие-то решения для облегчения гуманитарного кризиса в этой стране", - заключил Помпео.
В конце апреля этого года в Венесуэле прошли массовые акции протеста противников действующего президента страны Николаса Мадуро. Тем не менее, оппозиции не удалось добиться смены власти; по словам лидера оппозиции Хуана Гуайдо, одной из причин этому стала недостаточная поддержка противников Мадуро со стороны силовиков.
Митинг в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU