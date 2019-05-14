Помпео: Ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы

14 Май 19:29 2019-05-14T19:29:57+03:00

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Ни одна страна мира не должна вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в дела Венесуэлы, мы хотим, чтобы венесуэльский народ получил свою демократию, сам выбрал своего руководителя, будь то господин [Николас] Мадуро или кто-либо другой", - приводит ТАСС слова Помпео.

Вместе с тем госсекретарь отметил, что между Москвой и Вашингтоном существуют разногласия по ситуации в Боливарианской Республике. " Я сказал своему коллеге, что мы хотим сделать все для того, чтобы народ этой страны выбрал демократический путь. США и другие страны считают, что пришло время уйти для [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, чтобы закончились страдания венесуэльского народа. Мы надеемся, что российская поддержка Мадуро закончится", - отметил Помпео.

Тем не менее, глава Госдепа заявил, что США намерены продолжать переговоры с Россией по сложившейся ситуации. "Мы найдем какие-то решения для облегчения гуманитарного кризиса в этой стране", - заключил Помпео.

В конце апреля этого года в Венесуэле прошли массовые акции протеста противников действующего президента страны Николаса Мадуро. Тем не менее, оппозиции не удалось добиться смены власти; по словам лидера оппозиции Хуана Гуайдо, одной из причин этому стала недостаточная поддержка противников Мадуро со стороны силовиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU