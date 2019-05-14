2019-05-14T08:16:36+03:00
Политика

США готовятся задействовать 120 тысяч военных для сдерживания Ирана

Войска могут быть направлены на Ближний Восток в случае ускорения разработки ядерного оружия Тегераном
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Пентагон готов отправить 120 тысяч солдат для противодействия ИрануПентагон готов отправить 120 тысяч солдат для противодействия ИрануФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки части Вооруженных сил на Ближний Восток в рамках сдерживания Ирана. Согласно данным источников в американской администрации, речь идет о 120 тысячах военнослужащих.

Ранее в четверг, 9 мая, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан уже представил свои коллегам соответствующий план, одним из авторов которого стал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом газета The New York Times уточняет, что инициатива может быть реализована в случае, если иранские военнослужащие атакуют американцев, или если Тегеран ускорит разработку ядерного оружия. О непосредственном вторжении на территорию республики речи не идет, для этого потребовалось бы гораздо больше военного контингента.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на американских военных, а командование ВС США запросило отправку дополнительных сил в ближневосточный регион. В Тегеране на это пригрозили нанести Вашингтону "удар в голову", если будут предприняты какие-то силовые действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай спустил на воду еще два новых эсминца проекта 052D
Японский депутат покинет партию после слов об "отвоевывании" Курил
В ВОЗ назвали главную причину ожирения детей
Экс-президент США Картер перенес операцию после перелома бедра
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Ради «Евровидения» Израиль выдал 2 тысячи разрешений для работы в шаббат
Чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса»
МИД КНДР назвал грабежом арест торгового судна властями США
В Раде рассказали, к чему приведет разрыв отношений с Россией
Мотоциклисты просят ГИБДД сделать разметку на дороге менее скользкой
Неизвестные обстреляли протестующих в Судане: погибли шесть человек
Льготные авиабилеты могут начать продавать через госуслуги
В СМИ узнали о поручении генпрокурора США проверить расследование Мюллера
"Нафтогаз" повысит цены на газ для населения Украины с 1 июня
Погода в Москве на 14 мая 2019 года: в столице по-прежнему пасмурно