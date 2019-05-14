США готовятся задействовать 120 тысяч военных для сдерживания Ирана

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-14T08:16:36+03:00

Войска могут быть направлены на Ближний Восток в случае ускорения разработки ядерного оружия Тегераном

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки части Вооруженных сил на Ближний Восток в рамках сдерживания Ирана. Согласно данным источников в американской администрации, речь идет о 120 тысячах военнослужащих.

Ранее в четверг, 9 мая, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан уже представил свои коллегам соответствующий план, одним из авторов которого стал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом газета The New York Times уточняет, что инициатива может быть реализована в случае, если иранские военнослужащие атакуют американцев, или если Тегеран ускорит разработку ядерного оружия. О непосредственном вторжении на территорию республики речи не идет, для этого потребовалось бы гораздо больше военного контингента.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на американских военных, а командование ВС США запросило отправку дополнительных сил в ближневосточный регион. В Тегеране на это пригрозили нанести Вашингтону "удар в голову", если будут предприняты какие-то силовые действия.

ИСТОЧНИК KP.RU