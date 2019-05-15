Погода в Москве на 15 мая 2019 года: временами ожидается небольшой дождь

15 Май 07:11 2019-05-15T07:41:46+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 15 мая 2019 года

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Погода в Москве на 15 мая 2019 года ожидается теплая, но облачная, времена возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице достигнет 20 – 22 градусов выше ноля, но к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов.

Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

По области в среду, 14 мая 2019 года, температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, согласно прогнозам метеорологов, вся неделя будет теплой, но дождливой. Единственным днем без осадков может стать среда, 15 мая. В четверг, как обещают синоптики, в столице будет пасмурно и дождливо, утром температура воздуха не поднимется выше плюс 10 градусов, однако уже днем может достичь 23 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU