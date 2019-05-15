2019-05-15T08:01:11+03:00
Общество

Россельхознадзор заберет ветконтроль у регионов

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года
Елена АКИМОВА
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Россельхознадзор заберет ветеринарный контроль из регионов, теперь следить за состоянием животноводства и сельского хозяйства будут в столицеРоссельхознадзор заберет ветеринарный контроль из регионов, теперь следить за состоянием животноводства и сельского хозяйства будут в столицеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Правительство решило забрать у регионов ветеринарный контроль и передать его Россельхознадзору. Соответствующий законопроект уже подготовлен, планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Данное нововведение должно упорядочить работу ветслужб и предотвратить распространение опасных заболеваний животных, таких как африканская чума свиней (АЧС).

Ветконтроль был передан регионам в 2004 году. Это существенно снизило качество работы и уровень безопасности продукции. Осуществление идентичных функций на федеральном и региональном уровне приводило к пересечению обязанностей, создавало дополнительные административные барьеры для осуществления деятельности хозяйствующими субъектами. Эти и другие организационные вопросы привели к тому, что стало невозможно эффективно предотвращать распространение заразных болезней животных на всей территории страны.

В некоторых регионах ветслужбы вовсе лишены самостоятельности и входят в состав других органов власти, что затягивает принятие важных решений.

Эксперты позитивно встретили данную новость. В первую очередь в этом заинтересован потребитель, так как на прилавках будет больше качественной продукции. До недавнего времени фиксировались случаи попадания в торговые сети мясной продукции с вирусом африканской чумы, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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