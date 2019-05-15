Иран официально прекратил выполнять часть обязательств по ядерной сделке

15 Май 09:56 2019-05-15T09:56:42+03:00

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Иран со среды, 15 мая, официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"В течение нескольких дней общественности будет сообщено о предпринятых шагах, также мы объявим о планах по допуску представителей средств массовой информации на объекты в Араке и Натанзе", - приводит ISNA слова представителя Агентства по атомной энергетике страны.

Такое решение, по словам источника, было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана. Он также отметил, что Тегеран, как ранее и предупреждал, в случает невыполнения требований соглашения в течение 60 дней, может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 8 мая, Иран оповестил послов ряда стран о частичной приостановки исполнения обязательств по ядерной сделке, заключенной еще в 2015 году. Такое решение объяснили давлением со стороны Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU