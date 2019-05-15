2019-05-15T09:56:42+03:00
В мире

Иран официально прекратил выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Такое решение принял Высший совет национальной безопасности
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Иран официально прекратил выполнять часть обязательств по ядерной сделкеИран официально прекратил выполнять часть обязательств по ядерной сделкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иран со среды, 15 мая, официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"В течение нескольких дней общественности будет сообщено о предпринятых шагах, также мы объявим о планах по допуску представителей средств массовой информации на объекты в Араке и Натанзе", - приводит ISNA слова представителя Агентства по атомной энергетике страны.

Такое решение, по словам источника, было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана. Он также отметил, что Тегеран, как ранее и предупреждал, в случает невыполнения требований соглашения в течение 60 дней, может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 8 мая, Иран оповестил послов ряда стран о частичной приостановки исполнения обязательств по ядерной сделке, заключенной еще в 2015 году. Такое решение объяснили давлением со стороны Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram