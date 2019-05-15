Иран официально прекратил выполнять часть обязательств по ядерной сделке
Иран со среды, 15 мая, официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"В течение нескольких дней общественности будет сообщено о предпринятых шагах, также мы объявим о планах по допуску представителей средств массовой информации на объекты в Араке и Натанзе", - приводит ISNA слова представителя Агентства по атомной энергетике страны.
Такое решение, по словам источника, было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана. Он также отметил, что Тегеран, как ранее и предупреждал, в случает невыполнения требований соглашения в течение 60 дней, может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 8 мая, Иран оповестил послов ряда стран о частичной приостановки исполнения обязательств по ядерной сделке, заключенной еще в 2015 году. Такое решение объяснили давлением со стороны Соединенных Штатов.
ИСТОЧНИК KP.RU