Лавров: рассчитываю на откровенный разговор с Помпео по вопросу об Иране

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-13T16:55:57+03:00

Глава МИД России рассказал о своих ожиданиях от предстоящей 14 мая встречи с госсекретарем Соединенных Штатов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ожидает откровенного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео на тему иранской ядерной сделки. Соответствующие заявление сделал глава МИД, комментируя предстающую 14 мая встречу госсекретарем США.

«Зaвтpa здecь мы пocтapaeмcя у нeгo пpoяcнить, кaк aмepикaнцы плaниpуют вcё-тaки выxoдить из этoгo кpизиca, кoтopый был coздaн иx oднocтopoнними peшeниями. Paccчитывaю нa oткpoвeнный paзгoвop c мoим кoллeгoй», — сказал Лaвpoв, отметив визит Помпео в Евросоюз, где он также должен обсуждать иранский вопрос.

Ранее 8 мая, Иран оповестил послов ряда стран о частичной приостановки исполнения обязательств по ядерной сделке, пояснив, что решение принято в связи с давлением со стороны США. Европейский союз, куда с визитом направился Помпео, отменив визит в Россию, заявил, что он привержен полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Напомним о переговорах в Сочи 14 мая Лавров и Помпео договорились в ходе состоявшийся в понедельник, 6 мая, встречи на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.

ИСТОЧНИК KP.RU