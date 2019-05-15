2019-05-15T12:20:10+03:00
Политика

Кабмин Украины ввел новые санкции против России

Под запрет попали поставки определенных групп товаров, а также введены специальные пошлины
Марина ВЕНЦОВА
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Украина ввела новые санкции против РоссииУкраина ввела новые санкции против РоссииФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина в среду, 15 мая, заявил, что Киев ввел новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин.

"Это зеркальные меры - эмбарго и спецпошлины на российские товары", - сказал он. При этом украинский премьер добавил, что это будет касаться тех товаров, которые на Украине "полностью производятся" либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

При этом, первый вице-премьер Украины Степан Кубив добавил, что запрет будет касаться некоторых видов "промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого".

Дополнительный налог на товары российского происхождения, по его словам, вводится с 1 августа 2019 года.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Украина уже неоднократно вводила ограничительные меры на товары российского происхождения. Так, в частности, украинское правительство 10 апреля приняло решение «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации». Данное решение тогда было принято без предварительного обсуждения. Какие именно товары были внесены в список запрещенных к ввозу на территорию Незалежной указано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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