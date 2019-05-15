2019-05-15T13:17:34+03:00
В мире

Филарет обвинил Епифания в расколе «единой» церкви на Украине

Глава УПЦ КП указал на нарушение договоренностей, достигнутых в рамках так называемого «объединительного собора» в декабре прошлого года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Филарет разослал епископам СЦУ приглашения на «братскую беседу». Украинские СМИ пишут, что речь на встрече пойдет о «восстановлении Киевского патриархата»Филарет разослал епископам СЦУ приглашения на «братскую беседу». Украинские СМИ пишут, что речь на встрече пойдет о «восстановлении Киевского патриархата»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава одной из раскольнических церквей Украины УПЦ КП раскольник Филарет Денисенко обвинил главу «новой церкви» УАПЦ «митрополита» Епифаний Думенко в нарушении договоренностей, которые были достигнуты в конце прошлого года в рамках новой автокефальной православной церкви.

По словам Филарета, перед так называемым «объединительном собором» стороны установили, что главой «новой церкви» будет «митрополит» Епифаний, а руководство церковью продолжит «патриарх» Филарет.

«Митрополит Епифаний не только не сотрудничает с патриархом Филаретом, как обещал, но даже не встречается и не звонит, за исключением нескольких раз. На словах перед духовенством и журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом Томоса, а сам делает все, чтобы это произошло», - подчеркнул Филарет.

Напомним, в мае сайт kp.ru писал о возможном расколе объединенных раскольничьих конфессиональных структуры УПЦ КП и УАПЦ. Раскольничьей церковной организацией были созданы томосом о новой автокефальной православной церкви на Украине, выписанным в Стамбуле патриархом Варфоломеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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