Филарет обвинил Епифания в расколе «единой» церкви на Украине
Глава одной из раскольнических церквей Украины УПЦ КП раскольник Филарет Денисенко обвинил главу «новой церкви» УАПЦ «митрополита» Епифаний Думенко в нарушении договоренностей, которые были достигнуты в конце прошлого года в рамках новой автокефальной православной церкви.
По словам Филарета, перед так называемым «объединительном собором» стороны установили, что главой «новой церкви» будет «митрополит» Епифаний, а руководство церковью продолжит «патриарх» Филарет.
«Митрополит Епифаний не только не сотрудничает с патриархом Филаретом, как обещал, но даже не встречается и не звонит, за исключением нескольких раз. На словах перед духовенством и журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом Томоса, а сам делает все, чтобы это произошло», - подчеркнул Филарет.
Напомним, в мае сайт kp.ru писал о возможном расколе объединенных раскольничьих конфессиональных структуры УПЦ КП и УАПЦ. Раскольничьей церковной организацией были созданы томосом о новой автокефальной православной церкви на Украине, выписанным в Стамбуле патриархом Варфоломеем.
ИСТОЧНИК KP.RU