2019-05-15T13:34:57+03:00
В мире

Reuters: Трамп готов запретить смартфоны Huawei в США

Оборудование китайских фирм может угрожать национальной безопасности, считают в Вашингтоне
Григорий ЛЕОРДА
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Reuters:Трамп готов запретить смартфоны Huawei в СШАReuters:Трамп готов запретить смартфоны Huawei в СШАФото: REUTERS
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Президент США уже на этой неделе может подписать указ, запрещающий использовать

телекоммуникационное оборудование, произведенное за пределами страны. Среди фирм, чье

оборудование, по мнению Белого дома, может представлять опасность для государства, окажется китайская компания Huawei. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По сведениям агентства, документ будет подкреплен положениями из законодательства США о том, что власти в праве регулировать торговлю и принимать меры против конкретных компаний в случае угрозы национальной безопасности.

В самом указе, по данным журналистов, не будут названы конкретные страны и производители. Однако есть все основания полагать, что указ будет направлен против продукции Huawei. Вашингтон неоднократно обвинял корпорацию в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

Напомним, летом прошлого года подобный запрет вступил в силу для всех правительственных ведомств США. Помимо Huawei, чиновникам запретили использовать оборудование ZTE.

ИСТОЧНИК KP.RU

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