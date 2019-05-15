2019-05-15T13:54:55+03:00
Политика

Кремль: Помпео не просил Москву "протянуть руку помощи" новым украинским властям

Песков рассказал о встрече Путина с госсекретарем Соединенных Штатов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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На встрече с президентом России Владимиром Путиным госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео не призывал Москву протянуть руку помощи новым украинским властям. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва никогда не была сторонницей и инициатором разрушения двусторонних отношений с Украиной.

«Господин Помпео президента Путина не призывал это делать, может быть, он как-то... опосредовано это сделал, но тема Украины вчера на встрече с президентом не затрагивалась», - сказал представитель Кремля.

«Россия никогда не была сторонницей разрушения двухсторонних отношений и инициатором разрушения двухсторонних отношений. Наоборот, наш президент всегда говорит о сохранении особого характера отношений между народами двух стран. Этот его подход хорошо известен», - добавил он.

Напомним, встреча Путина и Помпео состоялась в Сочи в минувший вторник, 14 мая. Госсекретарь США отметил, что состоявшийся разговор был очень продуктивным особенно в отношении вопросов с Сирией. При этом он сообщил, что стороны обсудили ситуацию на Украине, подчеркнув, что Вашингтон хочет, чтобы Россия "протянула руку новому украинскому правительству."

Путин заявил Помпео, что надеется на восстановление российско-американских отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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