2019-05-15T05:13:12+03:00
Политика

Помпео: Россия и США достигли конкретных договоренностей по Сирии

Госсекретарь выразил надежду на скорейшую разблокировку "буксирующего политического процесса" в САР
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На переговорах в Сочи Россия и США договорились о ряде конкретных шагов относительно Сирии. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам своих встреч с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

При этом глава Госдепартамента отметил, что не может озвучить эти договоренности.

"Были определенные вещи, которые, как я думаю, можем сделать и мы, и они", - сказал Помпео.

По его мнению, обе страны могут начать работать в таком направлении, которое позволит разблокировать "буксующий политический процесс" в Сирии, и станет первым шагом к формированию Конституционного комитета САР, передает ТАСС.

"У нас был очень продуктивный разговор относительно того, как двигаться дальше по Сирии, о том, что мы можем делать вместе там, где у нас есть общие интересы, как продвигать политический процесс. Я очень доволен этой частью разговора", - добавил госсекретарь США.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 мая состоялась встреча Путина и Помпео. Госсекретарь прибыл в Сочи на переговоры с Лавровым. После них глав внешнеполитических ведомств принял у себя российский президент.

Путин встретился с Помпео в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram