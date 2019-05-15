Помпео: Россия и США достигли конкретных договоренностей по Сирии

15 Май 05:12 2019-05-15T05:13:12+03:00

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На переговорах в Сочи Россия и США договорились о ряде конкретных шагов относительно Сирии. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам своих встреч с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

При этом глава Госдепартамента отметил, что не может озвучить эти договоренности.

"Были определенные вещи, которые, как я думаю, можем сделать и мы, и они", - сказал Помпео.

По его мнению, обе страны могут начать работать в таком направлении, которое позволит разблокировать "буксующий политический процесс" в Сирии, и станет первым шагом к формированию Конституционного комитета САР, передает ТАСС.

"У нас был очень продуктивный разговор относительно того, как двигаться дальше по Сирии, о том, что мы можем делать вместе там, где у нас есть общие интересы, как продвигать политический процесс. Я очень доволен этой частью разговора", - добавил госсекретарь США.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 мая состоялась встреча Путина и Помпео. Госсекретарь прибыл в Сочи на переговоры с Лавровым. После них глав внешнеполитических ведомств принял у себя российский президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708720" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с Помпео в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU