Помпео: Россия и США достигли конкретных договоренностей по Сирии
На переговорах в Сочи Россия и США договорились о ряде конкретных шагов относительно Сирии. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам своих встреч с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
При этом глава Госдепартамента отметил, что не может озвучить эти договоренности.
"Были определенные вещи, которые, как я думаю, можем сделать и мы, и они", - сказал Помпео.
По его мнению, обе страны могут начать работать в таком направлении, которое позволит разблокировать "буксующий политический процесс" в Сирии, и станет первым шагом к формированию Конституционного комитета САР, передает ТАСС.
"У нас был очень продуктивный разговор относительно того, как двигаться дальше по Сирии, о том, что мы можем делать вместе там, где у нас есть общие интересы, как продвигать политический процесс. Я очень доволен этой частью разговора", - добавил госсекретарь США.
Как ранее писал сайт kp.ru, 14 мая состоялась встреча Путина и Помпео. Госсекретарь прибыл в Сочи на переговоры с Лавровым. После них глав внешнеполитических ведомств принял у себя российский президент.
Путин встретился с Помпео в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU