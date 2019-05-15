2019-05-15T15:47:06+03:00
Политика

Правительство Ирака приняло решение о закупке С-400

Иракский посол в Москве сообщил, что у Багдада есть дипломатические каналы, чтобы избежать проблем с США при покупке российских зенитно-ракетных систем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иракский посол в Москве сообщил, что у Багдада есть дипломатические каналы, чтобы избежать проблем с США при покупке российских зенитно-ракетных системИракский посол в Москве сообщил, что у Багдада есть дипломатические каналы, чтобы избежать проблем с США при покупке российских зенитно-ракетных системФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Правительство Ирака приняло решение закупить российские зенитно-ракетные системы С-400. Соответствующие заявление сделал посол страны в России Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции в среду, 15 мая, добавив, что на данный момент нет «дорожной карты», определяющей точные даты сделки.

«Что касается С-400, иракское правительство приняло решение, оно хочет закупить эти ракеты», — сказал Хади.

«Что касается проблем и решения этих проблем с американцами, то есть соответствующие дипломатические каналы», - отметил дипломат.

Накануне, 15 мая, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отклонил предложения США о переносе даты закупок российских зенитно-ракетных систем, подчеркнув, что заключенное соглашение по поставкам С-400 является окончательным и изменениям не подлежит и также отметил необходимость работать в рамках группы экспертов, способных устранить противоречия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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