2019-05-15T16:31:25+03:00
Экономика

Рейтинговое агентство прогнозирует отзыв лицензий у 46 банков

Речь идет о небольших организациях, которые не входят в топ-100 по размеру активов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Эксперт РА» прогнозирует отзыв лицензий у 46 российских банков за год«Эксперт РА» прогнозирует отзыв лицензий у 46 российских банков за годФото: REUTERS
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" считает, что не менее 46 российских банков лишатся своих лицензий в течение года. Об этом сообщил управляющий директор организации по валидации Юрий Беликов.

По его словам, дефолт коснется небольших банков, которые не входят в топ-100 по размеру активов и имеют неэффективные бизнес-модели. При этом во втором полугодии 2019-го отзыв лицензий будет проводиться гораздо чаще, чем в начале года. Так, с рынка уйдут кредитные организации, представляющие угрозу интересам кредиторов, а вот на 2020-й давать точный прогноз пока рано. Высока вероятность, что число отзывов лицензий снизится относительно предшествующих лет.

"К этому ведет продолжающаяся консолидация банковского сектора и нецелесообразность продолжения деятельности неэффективными организациями, что начало выражаться даже в случаях добровольного аннулирования лицензий", - цитирует ТАСС эксперта.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас порядке 150 кредитных организаций находятся на грани банкротства, и, чтобы спасти ситуацию, предлагается снизить размер взносов в Агентство страхования вкладов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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