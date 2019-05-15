2019-05-15T17:40:03+03:00
Общество

Абызов начал писать в СИЗО книгу

Экс-министр увлекся кулинарией и сравнил «Лефортово» с четырехзвездочным отелем
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Михаил Абызов был арестован службой экономической безопасности ФСБ 27 марта 2019 годаМихаил Абызов был арестован службой экономической безопасности ФСБ 27 марта 2019 годаФото: ТАСС
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Арестанты в СИЗО «Лифортово» налаживают свою жизнь. Так, экс-министр Михаил Абызов вместе с сокамерником, экс-зампредом крымского комитета конкурентной политики Ярославом Сливкой даже принялись за написание кулинарной книги с шутливым названием «Кухня для заключенных в условиях стесненных».

По словам Абызова, живется в неволе неплохо, первое время непривычно, но потом жизнь налаживается. По всей видимости, бывший чиновник принял решение ни на что не жаловать и искать плюсы во всем происходящем. Более того, свою камеру и условия содержания он сравнивает с четырехзвездочным отелем.

«Как живу тут? По режиму. Спорт, правильное питание и культура. Спорт, кстати, два раза в день: один на прогулочном дворике, второй — в камере. Кто сказал, что места тут мало? Хватает! Йогой и не только можно заниматься между кроватями. Культура — это я про чтение книг и просмотр телевизора (20 каналов показывает). В общем, все супер», - цитирует Абызова сайт MK.Ru.

Про будущее освобождение экс-министр, как и другие заключенные, предпочитает не говорить. Отмечает, что готов в к любому повороту событий. И даже если придется надолго задержаться в «отеле», то огорчаться он будет.

Напомним, Михаил Абызов был арестован службой экономической безопасности ФСБ 27 марта 2019 года. Басманный суд отправил его под арест на время следствия на два месяца — до 25 мая. Далее мера может быть либо продлена, либо изменена на другую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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