Путин: нынешние санкции против РФ мешают отношениям между странами

15 Май 17:59 2019-05-15T17:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Нынешние санкции против России мешают отношениям между странами, являются нелегитимными действиями, которые приняты в обход ООН. Соответствующим образом российский президент Владимир Путин прокомментировал ограничения, введенные Западом в отношении Москвы, отметив, что страна готова к гибкому поведению, но только не за счет фундаментальных национальных интересов.

«Мы готовы на компромисс, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем только не за счет наших фундаментальных интересов, наших национальных интересов», - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 15 мая, в сочинском санатории «Русь» состоялись переговоры глав России и Австрии. Путин лично встретил австрийскую делегацию у входа в здание и выразил надежду на то, что визит Ван дер Беллена в Россию даст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU