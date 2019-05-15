2019-05-15T17:59:24+03:00
Политика

Путин: нынешние санкции против РФ мешают отношениям между странами

Российский президент назвал ограничения Запада против России «нелегитимными действиями»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Путин: нынешние санкции против РФ мешают отношениям между странамиПутин: нынешние санкции против РФ мешают отношениям между странамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Нынешние санкции против России мешают отношениям между странами, являются нелегитимными действиями, которые приняты в обход ООН. Соответствующим образом российский президент Владимир Путин прокомментировал ограничения, введенные Западом в отношении Москвы, отметив, что страна готова к гибкому поведению, но только не за счет фундаментальных национальных интересов.

«Мы готовы на компромисс, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем только не за счет наших фундаментальных интересов, наших национальных интересов», - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 15 мая, в сочинском санатории «Русь» состоялись переговоры глав России и Австрии. Путин лично встретил австрийскую делегацию у входа в здание и выразил надежду на то, что визит Ван дер Беллена в Россию даст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram