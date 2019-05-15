Матч Ростов - Локомотив: Еременко не попал в заявку "Ростова" на полуфинал Кубка России

15 Май 18:15 2019-05-15T18:25:06+03:00

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В среду, 15 мая, в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена" будет сыгран ответный полуфинал Кубка России по футболу 2018/2019. "Ростов" принимает на своем поле столичный "Локомотив". 3 апреля в первой игре противостояния на стадионе "РЖД Арена" была зафиксирована ничья 2:2.

Стартовый состав "Ростова" на игру: Песьяков, Сигурдссон, Плиев, Новосельцев, Чернов, Гацкан (к), Глебов, Норманн, Зайнутдинов, Попов, Ионов.

Запасные: Абаев, Калачев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Мевля, Шомуродов, Логашов, Вебер, Щадин.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России Ростов - Локомотив, начиная с 19:30 по московскому времени.

Для выхода в финал "Ростов" может сыграть вничью 1:1 или выиграть с любой разницей, при всех других раскладах в финале сыграет "Локомотив". Финальный матч Кубка России 2018/2019 пройдет в Самаре 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU