2019-05-15T18:37:50+03:00
Спорт

Матч Ростов - Локомотив: в стартовом составе гостей с первых минут сыграет Смолов

Оглашен стартовый состав "Локомотива" на игру в Ростове-на-Дону
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Федор Смолов - в стартовом составе "Локомотива" на игру с "Ростовом".Федор Смолов - в стартовом составе "Локомотива" на игру с "Ростовом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 мая, в Ростове-на-Дону будет сыгран ответный полуфинальный матч Кубка России по футболу. "Локомотив" гостит у ФК "Ростов" Валерия Карпина. Команде Юрия Семина необходимо сыграть с нужным результатом, чтобы пройти в финал турнира.

Стартовый состав "Локомотива" на матч в Ростове-на-Дону: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (к), Хёведес, Игнатьев, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Запасные "Локомотива" на игру с "Ростовом": Коченков, Медведев, Идову, Лысов, Лапшов, Михаилк, Коломейцев, Куликов, Тарасов, Кварацхелия, Фернандеш, Тугарев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России Ростов - Локомотив, начиная с 19:30 по московскому времени.

Стоит отметит, что на "Локомотиве" - допнагрузка. Команда сражается за выход в Лигу Чемпионов напрямую. А для этого необходимо занять второе место в Премьер-Лиге, которое надо отстоять в битве с ФК "Краснодар".

Для выхода в финал "Ростов" может сыграть вничью 1:1 или выиграть с любой разницей, при всех других раскладах в финале сыграет "Локомотив". Финальный матч Кубка России 2018/2019 пройдет в Самаре 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram