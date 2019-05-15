Матч Ростов - Локомотив: в стартовом составе гостей с первых минут сыграет Смолов

15 Май 18:37 2019-05-15T18:37:50+03:00

Федор Смолов - в стартовом составе "Локомотива" на игру с "Ростовом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сегодня, 15 мая, в Ростове-на-Дону будет сыгран ответный полуфинальный матч Кубка России по футболу. "Локомотив" гостит у ФК "Ростов" Валерия Карпина. Команде Юрия Семина необходимо сыграть с нужным результатом, чтобы пройти в финал турнира.

Стартовый состав "Локомотива" на матч в Ростове-на-Дону: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (к), Хёведес, Игнатьев, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Запасные "Локомотива" на игру с "Ростовом": Коченков, Медведев, Идову, Лысов, Лапшов, Михаилк, Коломейцев, Куликов, Тарасов, Кварацхелия, Фернандеш, Тугарев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России Ростов - Локомотив, начиная с 19:30 по московскому времени.

Стоит отметит, что на "Локомотиве" - допнагрузка. Команда сражается за выход в Лигу Чемпионов напрямую. А для этого необходимо занять второе место в Премьер-Лиге, которое надо отстоять в битве с ФК "Краснодар".

Для выхода в финал "Ростов" может сыграть вничью 1:1 или выиграть с любой разницей, при всех других раскладах в финале сыграет "Локомотив". Финальный матч Кубка России 2018/2019 пройдет в Самаре 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU