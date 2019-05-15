Никита Зайцев забил самый быстрый гол на ЧМ по хоккею 2019 года
Защитник сборной России по хоккею Никита Зайцев стал автором самого быстрого гола на чемпионате мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии.
Шайба оказалась в воротах итальянской команды уже на 31-й секунде матча. Все произошло в рамках игры четвертого тура группового этапа. До этого самым быстрым считался гол шведского нападающего Александра Веннберга. В матче против Норвегии он загнал шайбу в ворота противника уже на 39-й секунде. Тогда игра закончилась со счетом 9:1 в пользу Швеции.
Российский хоккеист Зайцев стал автором самого быстрого гола на чемпионате мира 2019 года.
Матч Россия-Италия еще не завершился, однако наша сборная уже ведет 8:0. Помимо Никиты Зайцева, отличились Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко.
Сайт kp.ru писал о том, что в этом году российская команда получилась по-настоящему "звездной". Ее капитаном стал Илья Ковальчук.
ИСТОЧНИК KP.RU