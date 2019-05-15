2019-05-15T23:08:04+03:00
Спорт

Никита Зайцев забил самый быстрый гол на ЧМ по хоккею 2019 года

Шайба оказалась в воротах итальянской сборной уже на 31-й секунде матча [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хоккеист Никита ЗайцевХоккеист Никита ЗайцевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Защитник сборной России по хоккею Никита Зайцев стал автором самого быстрого гола на чемпионате мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии.

Шайба оказалась в воротах итальянской команды уже на 31-й секунде матча. Все произошло в рамках игры четвертого тура группового этапа. До этого самым быстрым считался гол шведского нападающего Александра Веннберга. В матче против Норвегии он загнал шайбу в ворота противника уже на 39-й секунде. Тогда игра закончилась со счетом 9:1 в пользу Швеции.

Российский хоккеист Зайцев стал автором самого быстрого гола на чемпионате мира 2019 года.

Матч Россия-Италия еще не завершился, однако наша сборная уже ведет 8:0. Помимо Никиты Зайцева, отличились Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году российская команда получилась по-настоящему "звездной". Ее капитаном стал Илья Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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