2019-05-16T00:01:51+03:00
Общество

ОМОН оттеснил протестующих против строительства храма в Екатеринбурге

Спецсредства против участников акции не применялись
Юлия ДИВЕЕВА
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ОМОН оттеснил протестующих с места строительства храмаОМОН оттеснил протестующих с места строительства храмаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа оттеснили от забора участников акции против строительства храма на месте сквера Драмтеатра.

По данным некоторых СМИ, полиция применила против протестующих газ, но эта информация не подтверждается. Известно о задержании 11 человек.

Напомним, конфликт вокруг строительства храма продолжается уже третий день, но в последние двое суток возникла угроза прямого столкновения активистов.

Как писал сайт kp.ru, минувшей ночью полиция задержала 23 граждан на месте несогласованной акции. Представитель Свердловского областного суда сообщила, что 16 человек были арестованы на срок от трех до десяти суток. Также известно, что во время протестов пострадали и были госпитализированы три человека.

Жители Екатеринбурга разделились на два лагеря. Первые вышли на митинги в понедельник, когда утром обнаружили, что их излюбленное место прогулок огорожено забором – застройщики, обещавшие построить на его месте храм святой Екатерины, приступили к подготовке стройплощадки. Другая половина митингует в защиту стройки.

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В Екатеринбурге третий день горожане приходят к скверу возле Драмтеатра, чтобы выразить свое недовольства по отношению к строительству храма на Октябрьской площади. Стройка стартовала сегодня: рабочие вбивают сваи и устанавливают крепкий железный забор. В предыдущие дни временный забор протестующим удавалось сносить, а вчера его даже выбросили в реку Исеть. (подробности)

Битва за сквер в Екатеринбурге 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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