2019-05-16T00:21:49+03:00
Спорт

Сборная России по хоккею одержала крупнейшую победу в истории ЧМ

Наша команда обыграла итальянцев со счетом 10:0
Юлия ДИВЕЕВА
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Матч чемпионата мира по хоккею Россия-ИталияМатч чемпионата мира по хоккею Россия-ИталияФото: REUTERS
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Российская хоккейная сборная с разгромным счетом обыграла сборную Италии в матче чемпионата мира в Словакии. Встреча завершилась со счетом 10:0.

Игра началась сразу с рекорда - Никита Зайцев забил самый быстрый гол на этом турнире. Он поразил ворота противника на 31-й секунде. Затем шайбами отметились Динар Хафизуллин (9-я минута), Евгений Кузнецов (14 и 21 минуты), Александр Овечкин (17 минута), Илья Ковальчук (27 минута), Евгений Дадонов (34 и 46 минуты), Михаил Григоренко (37) и Никита Кучеров (45), передает ТАСС.

Эта победа стала для сборной России самой крупной в истории. В 1994 году россияне разгромили британцев со счетом 12:3. Трижды россияне побеждали со счетом 10:1: в 2006 году сборную Казахстана, в 2016 - Дании, и в 2017 - команду Италии.

Напомним, что в 1967 году сборная СССР по хоккею на Мемориале Брауна в США обыграла итальянцев со счетом 28:2.

Российский хоккеист Зайцев стал автором самого быстрого гола на чемпионате мира 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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