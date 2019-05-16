Запрет на аборты вступил в силу в Алабаме

СЕГОДНЯ 03:58 2019-05-16T04:01:23+03:00

Врачам за прерывание беременности в штате грозит до 99 лет тюрьмы

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В американском штате Алабама вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на всех стадиях беременности и по любым причинам, даже если зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Губернатор штата Кэй Айви подписала документ в среду, 15 мая.

"Сегодня я подписала закон "Об охране человеческой жизни". Для многих сторонников этого законопроекта документ является мощным свидетельством глубоко укоренившейся веры алабамцев в то, что каждая жизнь драгоценна и что каждая жизнь является священным божьим даром", - говорится в Twitter губернатора.

Законопрект был одобрен верхней палатой законодательной ассамблеи штата во вторник вечером. Его поддержали 25 сенаторов. В нижней палате документ поддержали 74 депутата, против выступили трое.

Теперь в Алабаме акушерам или гинекологам, сделавшим женщине аборт , грозит до 99 лет лишения свободы. Демократы в сенате ассамблеи предлагали внести поправки для жертв изнасилования и инцеста. Но в ходе голосования эти поправки были исключены из текста законопроекта.

Медикам разрешено прерывать беременность лишь при наличии серьезной угрозы жизни женщины при родах.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что месяц назад в Южной Корее отменили запрет на аборты. Конституционный суд обосновал свое решение тем, что закон противоречит Конституции страны.

ИСТОЧНИК KP.RU