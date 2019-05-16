2019-05-16T07:44:18+03:00
Политика

Госдепартамент призвал граждан США не ездить в Ирак

Нештатных сотрудников правительства отозвали из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент присвоил Ираку самый высокий уровень опасности для поездок американцевГосдепартамент присвоил Ираку самый высокий уровень опасности для поездок американцевФото: REUTERS
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Госдепартамент США призвал американцев отказаться от поездок в Ирак. Ведомство разместило в среду на своем сайте документ, в котором ближневосточной стране присвоен самый высокий четвертый уровень опасности.

"Граждане США не должны путешествовать через Ирак в Сирию для участия в вооруженном конфликте, где они столкнутся с экстремальными личными рисками (похищение, увечья или смерть) и юридическими рисками (арест, штрафы и высылка)", - отмечается в сообщении.

Также в Госдепартаменте подчеркнули, что власти США очень ограничены в возможности помогать своим гражданам в чрезвычайных ситуациях в Ираке. Ведомство 15 мая отозвало нештатных сотрудников правительства из посольства США в Багдаде и консульства США в Эрбиле. Там визовые услуги будут временно приостановлены, передает Интерфакс.

Дипломаты отметили, что в Ираке действуют многочисленные террористические и повстанческие группы, которые регулярно нападают нападения и на иракские силы безопасности, и на гражданское население.

Накануне сайт kp.ru сообщал, что Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) в координации с силами коалиции повысило уровень боеготовности для всех военнослужащих коалиции в Ираке и Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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