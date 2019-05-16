2019-05-16T08:01:17+03:00
В мире

Пентагон выделил $650 млн на реконструкцию стены на границе с Мексикой

На эти средства будет проведено проектирование и замена барьерного ограждение в Аризоне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство обороны США выделило $650 млн на модернизацию конструкций на границе с МексикойМинистерство обороны США выделило $650 млн на модернизацию конструкций на границе с МексикойФото: REUTERS
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Пентагон выделил 646 миллионов долларов на реконструкцию части стены на границе США с Мексикой. В тендере на контракт участвовали четыре компании, победителем стала Southwest Valley Constructors. Именно ей предстоит модернизировать заграждение на границе в штате Аризона.

"Southwest Valley Constructors, находящаяся в Альбукерке, штат Нью-Мексико, выиграла контракт с фиксированной ценой в $646 млн на проектирование и замену барьерной стены в секторе города Тусон", - сообщается на сайте Министерства обороны США.

Ожидается, что работы будут завершены к концу января 2020 года.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил выделение $1,5 млрд на возведение участка стены протяженностью более 128 км. При этом еще раньше было заключено несколько аналогичных контрактов на сумму около $1 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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