Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 21:34 2019-05-10T21:34:14+03:00

По словам исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, границу с Мексикой сегодня охраняют более 4 тыс. военных и 19 самолетов

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что около 600 миллионов долларов США из этой суммы предназначалсь для поддержки сил безопасности Афганистана. Ранее Пентагон заключил еще несколько контрактов на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд. В своем заявлении Шанахан также отметил, что границу США и Мексики в настоящий момент охраняют более 4 тысяч военнослужащих и 19 самолетов.

Президент США Дональд Трамп за время нахождения у власти неоднократно высказывался за строительство стены на границе с Мексикой в рамках усиления контроля за нелегальной миграцией. В январе этого года вопрос финансирования этого проекта стал причиной временной приостановки деятельности Конгресса США.

ИСТОЧНИК KP.RU