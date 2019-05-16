2019-05-16T10:56:00+03:00
Политика

Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами

Проживающие на полуострове мусульмане без проблем получают визы для совершения хаджа по паспортам РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В посольстве Саудовской Аравии подтвердили что выдают крымчанам визы как и другим гражданам РФВ посольстве Саудовской Аравии подтвердили что выдают крымчанам визы как и другим гражданам РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами. Проживающие на полуострове мусульмане без проблем получают визы в посольстве королевства в Москве по паспортам РФ. Информацию уже подтвердили в Духовном управлении мусульман Крыма.

В организации уточнили, что речь идет о визах, которые выдаются для совершения хаджа. Это паломничество связано с посещением святынь в Мекке и Медине. Официально Эр-Рияд до сих пор не признает Крым частью Россию, но документы все же выдаются без вовлечения в это украинских властей.

"Конечно, в Москве получали (визы), причем тут Киев. Наш крымский оператор "АВН-тур" и Духовное управление мусульман Крыма входят в состав российской хадж-миссии" — цитирует газета "Известия" представителя организации.

Тем временем, в посольстве Саудовской Аравии также не стали отрицать, что выдают крымчанам визы на тех же условиях, что и другим гражданам РФ. Подобная практика начала применяться сразу после воссоединения полуострова с Россией.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале года Эр-Рияд заявил о намерении вложить в экономику нашей страны миллиарды долларов, однако Москва должна будет сделать аналогичные инвестиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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