ЦБ завершил основной этап санации банков

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-16T13:52:39+03:00

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Большая часть пути оздоровления российского банковского сектора уже пройдена. Такого мнения придерживается заместитель председателя Центрального Банка России Дмитрий Тулин.

"Я считаю, что три четверти пути мы прошли. Таких крупных масштабных печальных событий, как в 2017 году, мы больше не ожидаем", - сказал финансист.

По его оценке, именно в 2017-м был зафиксирован пик процесса санирования утративших кредитоспособность учреждений. Интенсивность же отзывов лицензий достигла максимума в 2015-2016 годах и с тех пор постепенно уменьшается, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в течение года разрешений на осуществление банковских операций могут лишиться еще около 46 российских финансовых организаций. Во всяком случае, именно такой прогноз дает рейтинговое агентство "Эксперт РА". При этом в целом, по их оценкам, количество случаев отзыва лицензий будет снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU