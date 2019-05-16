2019-05-16T14:40:40+03:00
Политика

"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным

По мнению депутата, действия главы украинского МИД не вызовут ожидаемой реакции
Григорий ЛЕОРДА
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Павла Климкина уличили в подростковой обидчивости.Павла Климкина уличили в подростковой обидчивости.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек дал оценку заявлению главы украинского МИД Павла Климкина о намеренном прогуле заседания Совета Европы. Встреча должна состояться завтра, 17 мая, в Хельсинки.

«У главного дипломата Украины какая-то подростковая агрессивность и обидчивость. Но, если он думает, что на встрече в Хельсинки без Украины наступит апокалипсис, это заблуждение. Наоборот, международные делегации вздохнут спокойно: не надо будет бегать искать носовые платки и антидепрессанты для украинского министра», — сказал RT Руслан Бальбек.

По мнению депутата, вагону международной политики Климкин "изрядно надоел", а его отсутствие не вызовет ожидаемой реакции и "демарша не получится".

Заметим, Павел Климкин отказался ехать Финляндию из-за решения комитета министров СЕ, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре. Ранее сайт kp.ru писал о заявлении Павла Климкина: "Украина откажется от выполнения Минских соглашений, если Европа сократит санкции против России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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