Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Как сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям, по неизвестной пока причине частично обрушилась крыша здания дилерского центра Mercedes-Benz, которое находится на ремонте. Площадь обрушившегося участка составила около тысячи квадратных метров.
Спасателям удалось вытащить из-под завалов 19 рабочих, пятеро из которых погибли. Состояние 14 выживших оценивается как стабильное.
«По состоянию на 16.45 (11.45 мск) из-под завалов удалось вытащить 19 рабочих, пять человек скончались, несмотря на усилия медиков», - цитирует РИА Новости местное управление по чрезвычайным ситуациям.
На данный момент на месте аварии ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее сайт kp.ru рассказывал об обрушении шестиэтажного дома в Стамбуле. Тогда в результате происшествия погиб один человек. В здание было разрушено 12 квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU