2019-05-16T15:35:32+03:00
Происшествия

Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае

Под завалами обрушившейся фабрики оказались 20 рабочих
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пять человек погибло после обрушения здания в ШанхаеПять человек погибло после обрушения здания в ШанхаеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям, по неизвестной пока причине частично обрушилась крыша здания дилерского центра Mercedes-Benz, которое находится на ремонте. Площадь обрушившегося участка составила около тысячи квадратных метров.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов 19 рабочих, пятеро из которых погибли. Состояние 14 выживших оценивается как стабильное.

«По состоянию на 16.45 (11.45 мск) из-под завалов удалось вытащить 19 рабочих, пять человек скончались, несмотря на усилия медиков», - цитирует РИА Новости местное управление по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент на месте аварии ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об обрушении шестиэтажного дома в Стамбуле. Тогда в результате происшествия погиб один человек. В здание было разрушено 12 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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