16 Май 15:35 2019-05-16T15:35:32+03:00

Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Как сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям, по неизвестной пока причине частично обрушилась крыша здания дилерского центра Mercedes-Benz, которое находится на ремонте. Площадь обрушившегося участка составила около тысячи квадратных метров.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов 19 рабочих, пятеро из которых погибли. Состояние 14 выживших оценивается как стабильное.

«По состоянию на 16.45 (11.45 мск) из-под завалов удалось вытащить 19 рабочих, пять человек скончались, несмотря на усилия медиков», - цитирует РИА Новости местное управление по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент на месте аварии ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об обрушении шестиэтажного дома в Стамбуле. Тогда в результате происшествия погиб один человек. В здание было разрушено 12 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU