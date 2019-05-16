16 Май 15:55 2019-05-16T16:20:11+03:00

Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе Фото: REUTERS

Об этом он заявил в ходе своего выступления на медиафоруме ОНФ в Сочи

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею оказания адресной поддержки семей, которые испытывают финансовые трудности при подготовке детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей.

Об этом он заявил в четверг, 16 мая, в ходе своего выступления на медиафоруме ОНФ в Сочи. Ранее сопредседатель ОНФ Елена Шмелева отметила, что рабочими тетрадями в учебных заведениях пользуются 91% учеников. Однако большая часть семей заявляет о финансовых трудностях.

Шмелева также подчеркнула, что у ОНФ есть предложение предпринять меры по адресной поддержке семей, которые испытывают финансовые сложности при подготовке к учебному процессу.

- Здесь, конечно, нужно думать о том, чтобы адресно помочь семьям, которые так или иначе будут в этом нуждаться. Здесь я с вами согласен, прошу министерство подумать над этим и сделать предложения, - заявил Путин, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что россияне назвали оптимальный доход для семьи из трех человек. В среднем по стране гражданам необходимо не менее 78 тысяч рублей для "нормальной" жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU