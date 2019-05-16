2019-05-16T16:20:11+03:00
Общество

Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе

Об этом он заявил в ходе своего выступления на медиафоруме ОНФ в Сочи
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школеПутин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею оказания адресной поддержки семей, которые испытывают финансовые трудности при подготовке детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей.

Об этом он заявил в четверг, 16 мая, в ходе своего выступления на медиафоруме ОНФ в Сочи. Ранее сопредседатель ОНФ Елена Шмелева отметила, что рабочими тетрадями в учебных заведениях пользуются 91% учеников. Однако большая часть семей заявляет о финансовых трудностях.

Шмелева также подчеркнула, что у ОНФ есть предложение предпринять меры по адресной поддержке семей, которые испытывают финансовые сложности при подготовке к учебному процессу.

- Здесь, конечно, нужно думать о том, чтобы адресно помочь семьям, которые так или иначе будут в этом нуждаться. Здесь я с вами согласен, прошу министерство подумать над этим и сделать предложения, - заявил Путин, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что россияне назвали оптимальный доход для семьи из трех человек. В среднем по стране гражданам необходимо не менее 78 тысяч рублей для "нормальной" жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калифорнии истребитель F-16 ВВС США врезался в здание
В США умер архитектор Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра
В аэропорту Дубая разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
Чистый отток капитала из России с начала года вырос почти вдвое
Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя
Трамп заработал в прошломгоду более $479 миллионов
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения – 2019»
Венесуэльская оппозиция пообещала «хорошие отношения с Москвой» в случае победы Гуайдо
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019»
СКР: Следствие в отношении фигуранта дела о смерти актёра Марьянова завершено
Трамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантах
Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы