2019-05-16T16:22:37+03:00
В мире

Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора

В 2013 году Оттава незаконно ввезла отходы на территорию Манилы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусораФилиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусораФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В прошедшую среду, 15 мая, Оттава пропустила дедлайн и не начала вывоз мусора, незаконно ввезенного на территорию Манилы в 2013 году, поэтому филиппинская сторона приняла решение отозвать своего посла и консула из Канады. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин-младший.

«Канада пропустила дедлайн 15 мая. И мы должны сократить дипломатическое присутствие в этой стране до тех пор, пока ее мусор не будет вывезен», — сообщил министр.

«Вчера в полночь письма об отзыве нашего посла и консулов были направлены в Канаду. Ожидается, что они прибудут сюда примерно через день», - написал он в своем Twitter.

В конце апреля этого года президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что если Оттава не вывезет свой мусор, то он сам доплывёт до Канады, чтобы там оставить их отходы. В свою очередь канадская сторона пообещала принять меры.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о проблемах мусора в Океании и на Филиппинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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